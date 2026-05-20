Giovedì sera, all’Alawwal Park, si svolgerà la partita tra Al-Nassr e Damac, due squadre della Saudi Pro League. Al-Nassr cercherà la vittoria per ottenere il titolo nazionale, mentre Damac tenterà di conquistare punti utili per la classifica. Le formazioni in campo sono state annunciate e le statistiche delle due squadre sono disponibili. La partita rappresenta un momento chiave per il campionato, con l’attenzione puntata sull’obiettivo che ha l’Al-Nassr di laurearsi campione.

2026-05-20 13:31:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Giovedì sera l’Al-Nassr ospiterà Damac all’Alawwal Park sapendo che la vittoria assicurerà il titolo della Saudi Pro League. Un drammatico pareggio nel finale concesso contro l’Al-Hilal la scorsa settimana ha ritardato i festeggiamenti per la squadra di Jorge Jesus, ma la capolista ha ancora due punti di vantaggio in vista dell’ultimo turno della stagione. Per Damac l’equazione è molto diversa. Gli ospiti restano bloccati nella battaglia per la retrocessione e potrebbero ancora essere trascinati tra gli ultimi tre se i risultati andassero contro di loro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Al-Nassr vs Damac: formazioni, statistiche e anteprima mentre Ronaldo punta al titolo della Saudi Pro League

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