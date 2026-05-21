Il Milan si sta concentrando sulla volontà di mantenere in panchina l’attuale allenatore, secondo quanto riferiscono fonti giornalistiche. La società rossonera sembra aver deciso di confermare il tecnico anche per la prossima stagione, mentre il Napoli ha avviato i contatti per valutare un possibile cambio di guida tecnica. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina a questa situazione, evidenziando le intenzioni del club milanese di proseguire con l’attuale allenatore.

La Gazzetta ha capito che il Napoli fa sul serio e rilancia con una prima pagina tutta indirizzata alla permanenza di Allegri al Milan. Anche la Gazzetta si era scagliata contro il presunto non gioco dell’allenatore più odiato d’Italia (gli incompetenti nel nostro Paese abbondano). Ora pare stiano facendo tutti macchina indietro. Chissà cosa staranno pensando Adani e Cassano. La Gazzetta sbatte Max in prima pagina. Titolone: “Solo Max”. E ancora: “Il Milan vuole tenersi Allegri. Presto l’incontro con Cardinale”. Nulla su Ibrahimovic. Neanche una parola. Il nodo invece è quello, come perfettamente messo in evidenza dal Corriere della Sera. La Gazzetta la butta più sul mercato, Goretzka eccetera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Milan sono rinsaviti, ora vogliono tenersi Allegri

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