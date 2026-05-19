Nkunku basta un mese alla grande per tenersi il Milan? VOTA Da quale attaccante deve ripartire Allegri

Il calciatore francese, arrivato con un investimento di 37 milioni di euro, sarà titolare anche nella prossima partita contro il Cagliari. Dopo un mese di utilizzo, sta dimostrando il suo valore, riscuotendo l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La sua presenza in campo potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore, che sta valutando da quale attaccante ripartire in vista delle prossime partite. La sua esperienza e le sue prestazioni stanno diventando punti di riferimento per la squadra.

Manca il terzo indizio per fornire la prova, e magari nemmeno così potrebbe bastare per restare dov'è, ma perché non provarci? Dopo il secondo tempo di fuoco con l'Atalanta e il rigore di Marassi che ha consegnato mezza Champions, Christopher Nkunku si candida come l'uomo in questo momento più autorevole per completare l'opera col Cagliari e porgere gentilmente al Diavolo il pass europeo dei vip. In vista dell'ultimo atto di questa stagione tormentata, il francese si trova in una condizione che sicuramente pensava gli sarebbe capitata più spesso: la sicurezza di una maglia da titolare. Negli ultimi, decisivi novanta giri di lancetta Allegri si affida a lui per chiudere la pratica e avviare il futuro: Nkunku Monsieur 60 milioni, ovvero ciò che il Milan spremerebbe dalla Uefa con la qualificazione in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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