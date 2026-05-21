Al liceo Corradino d’Ascanio di Montesilvano lezioni di salute prevenzione e consapevolezza con gli infermieri

Al liceo “Corradino d’Ascanio” di Montesilvano si sono svolte lezioni di salute, prevenzione e consapevolezza rivolte agli studenti dell’indirizzo Biomedico. Le attività sono state condotte dall’ordine delle professioni infermieristiche di Pescara e hanno coinvolto gli studenti in sessioni di laboratorio. Durante gli incontri, sono stati affrontati temi legati alla cura del proprio corpo e alle pratiche di prevenzione sanitaria. Questa iniziativa ha visto la partecipazione di professionisti del settore infermieristico.

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