Al liceo Corradino d’Ascanio di Montesilvano lezioni di salute prevenzione e consapevolezza con gli infermieri
Al liceo “Corradino d’Ascanio” di Montesilvano si sono svolte lezioni di salute, prevenzione e consapevolezza rivolte agli studenti dell’indirizzo Biomedico. Le attività sono state condotte dall’ordine delle professioni infermieristiche di Pescara e hanno coinvolto gli studenti in sessioni di laboratorio. Durante gli incontri, sono stati affrontati temi legati alla cura del proprio corpo e alle pratiche di prevenzione sanitaria. Questa iniziativa ha visto la partecipazione di professionisti del settore infermieristico.
Importante attività condotta dall'ordine delle professioni infermieristiche di Pescara nel liceo D'Ascanio di Montesilvano, coinvolgendo gli studenti dell’indirizzo Biomedico in lezioni-laboratorio dedicate alla salute, alla prevenzione e alla consapevolezza.L’iniziativa, nata dopo l’incontro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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