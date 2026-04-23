La Vespa compie 80 anni | online il certificato di nascita di Corradino D’Ascanio

In occasione dell’ottantesimo anniversario del brevetto della Vespa, gli Archivi di Stato hanno reso accessibile sul Portale Antenati l’atto di nascita di Corradino D’Ascanio, l’ingegnere che ha ideato il progetto. La documentazione permette di conoscere la data e il luogo di nascita dell’inventore, nato nel 1891 e deceduto nel 1981. La pubblicazione si inserisce nelle iniziative per celebrare questa icona italiana del motociclismo.

In occasione dell’ottantesimo anniversario del brevetto della Vespa, gli Archivi di Stato rendono disponibile sul Portale Antenati l’atto di nascita di Corradino D’Ascanio (1891-1981), l’ingegnere che ne ideò il progetto. L’iniziativa si inserisce nella rubrica “Dal registro alla Storia”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio documentario custodito negli Archivi attraverso la pubblicazione online di fonti originali legate a personalità che hanno segnato lo sviluppo culturale, industriale e sociale del Paese. Figura di primo piano nell’ingegneria del Novecento, D’Ascanio fu tra i protagonisti delle prime ricerche nel settore dell’aviazione e del volo verticale, arrivando a sviluppare prototipi di elicotteri e diverse innovazioni tecniche.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Vespa compie 80 anni: online il certificato di nascita di Corradino D’Ascanio Notizie correlate Chi ha progettato la Vespa? Corradino D'Ascanio, storia di un genioCentotrentacinque anni dopo la nascita (Popoli, 1° febbraio 1891), Corradino D'Ascanio resta uno di quei personaggi che sfuggono alle etichette. La Vespa compie 80 anni: vita da star di un simbolo del made in Italy che non invecchia maiNe ha fatta di strada la Vespa Piaggio, dal 1946 a oggi: 19 milioni gli esemplari venduti finora nel mondo, un “brand” che nel 2023 veniva valutato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vespa compie 80 anni, la storia dell’icona italiana firmata Piaggio; La Vespa compie 80 anni: lo scooter Piaggio icona di stile e simbolo dell’Italia nel mondo; La Vespa compie 80 anni: inviaci la tua foto per festeggiare insieme un’icona senza tempo; La Vespa compie 80 anni: l'amarcord del club cittadino. La Vespa compie 80 anni: inviaci la tua foto per festeggiare insieme un’icona senza tempoIl 23 aprile 1946 nasceva un simbolo di libertà che ha segnato la storia d’Italia. Per celebrare l’80esimo compleanno, apriamo gli album dei ricordi: partecipa anche tu, mandaci il tuo scatto all’indi ... lanazione.it La Vespa celebra gli 80 anni con le nuove Primavera e GtsVespa festeggia gli 80 anni guardando al futuro con una nuova serie celebrativa che reinterpreta lo stile delle origini. (ANSA) ... ansa.it Nata il 23 aprile 1946 con il deposito del brevetto Piaggio, la Vespa oggi compie 80 anni. Da sempre simbolo della mobilità italiana nel mondo, festeggerà questo storico traguardo con eventi in tutta Italia che culmineranno a Roma, dal 25 al 28 giugno, con - facebook.com facebook Vespa compie 80 anni da simbolo della mobilità italiana nel mondo. Dal deposito del brevetto nel 1946 ad oggi lo scooter Piaggio è divetato icona di stile #ANSA x.com