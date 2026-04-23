Ottanta anni della Vespa l’Achivio di Stato li celebra pubblicando l’atto di nascita del suo inventore | Corradino D’Ascanio

In occasione degli ottant’anni dalla registrazione del brevetto della Vespa, gli Archivi di Stato hanno reso disponibile online sul Portale Antenati l’atto di nascita di Corradino D’Ascanio, l’ingegnere e inventore italiano che ha progettato il celebre scooter. La documentazione permette di consultare i dettagli ufficiali relativi alla sua nascita, avvenuta nel 1891. Questa pubblicazione si inserisce nelle iniziative di commemorazione del mezzo di trasporto, simbolo di un’epoca.

Pescara, 23 aprile 2026 – In occasione degli 80 anni dalla registrazione del brevetto della Vespa, gli Archivi di Stato pubblicano sul Portale Antenati l’atto di nascita di Corradino D’Ascanio (1891-1981), ingegnere e inventore italiano che ne fu il progettista. L’iniziativa rientra nella rubrica “Dal registro alla Storia”, che valorizza il patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato attraverso la diffusione online di fonti originali legate a figure che hanno contribuito allo sviluppo culturale, industriale e sociale del Paese. Figura di grande rilievo nel panorama dell’ingegneria del Novecento, d’Ascanio fu protagonista delle prime sperimentazioni nel campo dell’aviazione e del volo verticale, arrivando a progettare prototipi di elicotteri e numerose innovazioni tecniche.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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