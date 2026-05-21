Il dibattito politico si svolge con gli adulti al governo e gli studenti che si dedicano alla ricreazione in aula. Nel frattempo, si segnalano presenze di jihadisti tra la popolazione. La situazione richiede attenzione e comportamenti responsabili da parte di tutti, compresi i rappresentanti dell’opposizione. È arrivato il momento di affrontare le questioni con serietà, evitando atteggiamenti che possano indebolire la credibilità delle istituzioni.

Ora basta: anche per i signori dell'opposizione sarebbe venuto il momento di comportarsi da persone serie. Il mondo è in fiamme, con due guerre in corso, una crisi energetica in atto ed una probabile stagnazione economica alle porte. Davvero vogliamo perdere tempo con le polemicuzze, con il teatrino della politica, con le sceneggiate vittimistiche, con il grido isterico «Meloni venga in Aula a riferire»? Forse non è ancora chiaro a qualche struzzo, ma a Modena abbiamo assistito al primo attentato terroristico «all'islamica». Non ho scritto: «Islamico», perché saranno le indagini a chiarire la posizione dello stragista di origine marocchina. Ma «all'islamica» possiamo certamente dirlo: perché le modalità sono state proprio quelle. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al governo gli adulti. All'opposizione gli studenti in ricreazione. Mentre i jihadisti sono tra a noi

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