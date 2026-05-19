U n “manifesto” di silver elegance contemporanea. Sul red carpet del Festival di Cannes, Andie MacDowell, 68 anni, ambassador di bellezza per L’Oréal Paris, si conferma ancora una volta una vera icona della silver era contemporanea. La sua chioma grigio-bianca è un capolavoro di hairstyling, anzi, di haircolor: u n lavoro sofisticato di luci, di camouflage, di profondità e di texture. U na lezione di come una chioma silver, se perfettamebte calibrata, sia un dettaglio di puro lusso. Capace di trasformare l’età in fascino couture. Andie MacDowell reinventa i capelli silver con il raccolto più raffinato di Cannes X I capelli bianchi di Andie MacDowell, la scelta beauty che rende l’età un lusso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'età non si nasconde, si trasforma in un dettaglio di stile prezioso. Al Festival di Cannes, l'attrice, 68 anni, si conferma ambasciatrice della "silver age" con una chioma blend di grigio, argento e perla. Di assoluto lusso

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