L' età non si nasconde si trasforma in un dettaglio di stile prezioso Al Festival di Cannes l' attrice 68 anni si conferma ambasciatrice della silver age con una chioma blend di grigio argento e perla Di assoluto lusso

Da iodonna.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

U n “manifesto” di silver elegance contemporanea. Sul red carpet del Festival di Cannes, Andie MacDowell, 68 anni, ambassador di bellezza per L’Oréal Paris, si conferma ancora una volta una vera icona della silver era contemporanea. La sua chioma grigio-bianca è un capolavoro di hairstyling, anzi, di haircolor: u n lavoro sofisticato di luci, di camouflage, di profondità e di texture. U na lezione di come una chioma silver, se perfettamebte calibrata, sia un dettaglio di puro lusso. Capace di trasformare l’età in fascino couture. Andie MacDowell reinventa i capelli silver con il raccolto più raffinato di Cannes X I capelli bianchi di Andie MacDowell, la scelta beauty che rende l’età un lusso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

l et224 non si nasconde si trasforma in un dettaglio di stile prezioso al festival di cannes l attrice 68 anni si conferma ambasciatrice della silver age con una chioma blend di grigio argento e perla di assoluto lusso
© Iodonna.it - L'età non si nasconde, si trasforma in un dettaglio di stile prezioso. Al Festival di Cannes, l'attrice, 68 anni, si conferma ambasciatrice della "silver age" con una chioma blend di grigio, argento e perla. Di assoluto lusso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cocina BLANCA y MADERA Abierta al salon CON ISLA Cocinas CJR

Video Cocina BLANCA y MADERA Abierta al salo?n CON ISLA Cocinas CJR

Sullo stesso argomento

A 68 anni l’attrice sorprende con una chioma lunga e onde morbide: un’evoluzione beauty che racconta stile, carattere e libertàSharon Stone, 68 anni, torna a sorprendere con un cambio look che segna una nuova tappa nella sua storia beauty.

Festival di Cannes 2026: Gillian Anderson con chioma riccia anni '80, Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet (e i nostri voti)Poche gli avvistamenti di grandi star sul red carpet di Cannes, ma in compenso lato beauty le acconciature si fanno notare.

festival di cannes l età non siAndie MacDowell e l’eleganza dei capelli grigi a Cannes. Manifesto di Silver hair coutureL'età non si nasconde, si trasforma in un dettaglio di stile prezioso. Al Festival di Cannes, l'attrice, 68 anni, si conferma ambasciatrice della silver age con una chioma blend di grigio, argento e ... iodonna.it

festival di cannes l età non siJane Fonda incanta tutti sul red carpet del Festival di Cannes, dimostrando come l’età sia solo un numeroDal 12 al 23 maggio 2026 è in programma la 79esima edizione del Festival di Cannes, una delle rassegne cinematografiche più importanti e seguite al mondo. Ieri sera, mercoledì 13 maggio, una leggenda ... novella2000.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web