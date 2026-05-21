Al Festival di Cannes il cortometraggio che racconta il modello Monza che dona vita e speranza

Poco più di venti minuti di pura emozione. Lacrime trattenute, lacrime che spesso non si riescono a fermare. Un momento della propria vita che non si potrà mai dimenticare e malgrado per qualcuno non abbia avuto l’esito sperato c’è comunque la gioia di avere incontrato – lungo quel percorso –. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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