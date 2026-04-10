Una preghiera per la pace a Piacenza torna la festa della Madonna del Popolo

A Piacenza, si svolge di nuovo la festa della Madonna del Popolo, che si tiene la prima domenica dopo Pasqua, quest’anno il 12 aprile. Questa ricorrenza rappresenta un momento tradizionale molto sentito dalla comunità locale, coincidente anche con la celebrazione della Divina Misericordia. La giornata prevede una serie di eventi religiosi e momenti di aggregazione, consolidando un appuntamento che si ripete annualmente.

Piacenza si affida alla Madonna del Popolo: torna la prima domenica dopo Pasqua, giorno in cui si ricorda anche la Divina Misericordia - quest’anno il 12 aprile - una festa molto cara ai piacentini. Accogliendo l’invito del Papa, in questo delicato momento storico, la festa sarà occasione per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Veglia di preghiera per la pace : Unione ideale con Papa Leone XIVSabato alle 20.30 nella cattedrale di Siena si terrà la veglia di preghiera per la Pace a seguito della richiesta di Papa Leone XIV di far udire il grido di pace che sgorga dal cuore, invitando tut ... lanazione.it

Nel 1632 il popolo di , preservato dalla terribile peste dei due anni precedenti, fa solenne voto di celebrare ogni anno, nella prima domenica dopo Pasqua, la festa della Madonna, in - facebook.com facebook