Al cinema è di nuovo tempo di Star Wars con il Mandaloriano e il piccolo Grogu

Da leccotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al cinema torna il mondo di Star Wars con la nuova produzione dedicata a The Mandalorian e Grogu. Dopo il successo al botteghino di film come Michael e Il Diavolo veste Prada 2, che hanno dominato la stagione primaverile, si prepara un’altra uscita che promette di attirare l’attenzione del pubblico. La pellicola si inserisce in un periodo ricco di appuntamenti cinematografici, puntando sul richiamo della celebre saga e sui personaggi già noti agli appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Concluso o quasi il lungo viaggio al cinema di Michael e Il Diavolo veste Prada 2, campioni di incasso della primavera, è tempo di accogliere un altro film destinato a fare bene al botteghino: Star Wars: The Mandalorian And Grogu. Il nuovo capitolo del mitico franchise è fuori in tre sale. Alcune. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Star Wars: The Mandalorian And Grogu (2026) arvostelu

Video Star Wars: The Mandalorian And Grogu (2026) arvostelu

Sullo stesso argomento

Star Wars: The Mandalorian and Grogu – Il casco mandaloriano è stato lanciato nello spazioThe Walt Disney Company Italia annuncia che per l’arrivo di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, nelle sale cinematografiche italiane da oggi, 20...

The Mandalorian and Grogu: il ritorno di Star Wars al cinema – La recensione in anteprimaDopo anni in cui l’universo di Star Wars ha trovato nuova vita soprattutto sul piccolo schermo, The Mandalorian and Grogu segna finalmente il ritorno...

star wars al cinema è diThe Mandalorian and Grogu, un nuovo capitolo della saga di Star WarsNella Galassia lontana lontana ci sono due nuovi eroi. Si chiamano Din Djarin e Grogu e sono i protagonisti di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film di Star Wars al cinema dal 20 maggio. È il p ... sorrisi.com

star wars al cinema è diThe Mandalorian and Grogu: quando è ambientato nella saga di Star Wars? Ecco il periodo esattoLa timeline del nuovo film Star Wars si inserisce in un’epoca piena di domande: ecco cosa sappiamo sulla collocazione di The Mandalorian & Grogu nella cronologia della saga. comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web