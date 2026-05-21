Al cinema è di nuovo tempo di Star Wars con il Mandaloriano e il piccolo Grogu

Al cinema torna il mondo di Star Wars con la nuova produzione dedicata a The Mandalorian e Grogu. Dopo il successo al botteghino di film come Michael e Il Diavolo veste Prada 2, che hanno dominato la stagione primaverile, si prepara un’altra uscita che promette di attirare l’attenzione del pubblico. La pellicola si inserisce in un periodo ricco di appuntamenti cinematografici, puntando sul richiamo della celebre saga e sui personaggi già noti agli appassionati.

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