The Walt Disney Company Italia annuncia che per l’arrivo di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, nelle sale cinematografiche italiane da oggi, 20 maggio 2026, una replica dell’ iconico casco mandaloriano è stata lanciata nello spazio a bordo di un vero satellite. Il progetto speciale, reso possibile grazie a una collaborazione inedita con D-Orbit, azienda di spicco dell’industria spaziale internazionale con sede a Fino Mornasco, in provincia di Como, ha unito il mito di Star Wars con le più avanzate tecnologie, generando immagini uniche. La riproduzione fedele del celebre casco mandaloriano è stata portata in orbita a bordo di Wayfinder, la 22ª missione commerciale di ION Satellite Carrier, il “taxi spaziale” con cui D-Orbit porta in orbita i satelliti dei propri clienti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Wars: The Mandalorian and Grogu – Il casco mandaloriano è stato lanciato nello spazio

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Star Wars: The Mandalorian and Grogu | In Theaters Friday

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Per celebrare l'uscita nelle sale italiane di 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', da domani 20 maggio, The Walt Disney Company Italia ha scelto un'operazione spettacolare: una replica dell'iconico casco mandaloriano è stata lanciata nello spazio a bor x.com

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