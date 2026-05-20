Star Wars | The Mandalorian and Grogu – Il casco mandaloriano è stato lanciato nello spazio

Da nerdpool.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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The Walt Disney Company Italia annuncia che per l’arrivo di  Star Wars: The Mandalorian and Grogu, nelle sale cinematografiche italiane da oggi, 20 maggio 2026, una replica dell’ iconico casco mandaloriano  è stata lanciata nello spazio a bordo di un vero satellite. Il progetto speciale, reso possibile grazie a una collaborazione inedita con  D-Orbit, azienda di spicco dell’industria spaziale internazionale con sede a Fino Mornasco, in provincia di Como, ha unito il mito di  Star Wars  con le più avanzate tecnologie, generando immagini uniche. La riproduzione fedele del celebre casco mandaloriano è stata portata in orbita a bordo di  Wayfinder, la 22ª missione commerciale di ION Satellite Carrier, il “taxi spaziale” con cui D-Orbit porta in orbita i satelliti dei propri clienti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Star Wars: The Mandalorian and Grogu | In Theaters Friday

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