Dopo diversi anni in cui le storie di Star Wars sono state principalmente trasmesse in televisione, il film “The Mandalorian and Grogu” segna il ritorno ufficiale della saga nelle sale cinematografiche italiane, con un’uscita prevista per il 20 maggio. Questa produzione rappresenta una novità, poiché porta sul grande schermo i personaggi e le vicende già noti agli appassionati, aprendo un nuovo capitolo per la serie. La pellicola si inserisce in un momento di rinnovato interesse per l’universo creato da Lucas.

Dopo anni in cui l’universo di Star Wars ha trovato nuova vita soprattutto sul piccolo schermo, The Mandalorian and Grogu segna finalmente il ritorno della saga sul grande schermo, arrivando nelle sale italiane il 20 maggio. Un passaggio importante, quasi simbolico, che porta con sé una domanda: The Mandalorian che è una delle serie più amate degli ultimi anni, funziona anche al cinema? La risposta, fortunatamente, è si. Diretto da Jon Favreau, il film riesce a mantenere intatta l’anima della serie senza trasformarsi in un semplice episodio “più lungo”, ma trovando invece un’identità propria, fatta di spettacolo visivo, grandi battaglie e soprattutto di una fortissima componente emotiva che continua a essere il vero motore della storia: il rapporto tra Din Djarin e Grogu. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Mandalorian and Grogu: il ritorno di Star Wars al cinema – La recensione in anteprima

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The Mandalorian and Grogu | Official Trailer | In Theaters May 22

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