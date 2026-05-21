Airalzh conferma Alessandra Mocali come presidente per il triennio 2026-2029

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Airalzh ha annunciato la conferma di Alessandra Mocali nel ruolo di presidente per il periodo 2026-2029. L’associazione, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha ottenuto la qualifica di Ente del Terzo Settore. La nomina e la recente registrazione ufficiale sono state comunicate dal sodalizio attraverso comunicati ufficiali. La decisione di mantenere la presidenza per il prossimo triennio è stata resa nota pubblicamente dall’organizzazione.

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Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer), grazie all’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) è diventata ufficialmente ETS (Ente del Terzo Settore). L’Associazione con sede a Barberino di Mugello annuncia altresì la nuova composizione del proprio Consiglio Direttivo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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