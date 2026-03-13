Museo Amaranto rinnovate le cariche | Stefano Turchi torna presidente per il triennio 2026-2029

Il Museo Amaranto ha annunciato il rinnovo delle cariche direttive con Stefano Turchi che torna a ricoprire il ruolo di presidente per il periodo 2026-2029. La decisione è stata comunicata il 13 marzo 2026 ad Arezzo, dove si trova la sede del museo. La nomina riguarda un triennio e coinvolge le nuove deleghe all’interno dell’istituzione.

Arezzo, 13 marzo 2026 – . Il Museo Amaranto ha rinnovato le proprie cariche sociali. Nel corso dell'assemblea che si è svolta ieri sera, i soci hanno eletto il nuovo consiglio direttivo che guiderà l'associazione nel triennio 2026-2029. Alla presidenza torna Stefano Turchi, già alla guida del Museo Amaranto in passato - nonché suo fondatore -, e ora chiamato nuovamente a dirigere il percorso dell'associazione dedicata alla valorizzazione della storia e dell'identità dell'Arezzo. Con questo passaggio si conclude il mandato del presidente uscente...