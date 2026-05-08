La Rete Magica volta pagina | Rita Rosetti eletta alla guida dell' associazione per il triennio 2026-2029

L’associazione La Rete Magica ha annunciato l’elezione della nuova presidente per il triennio 2026-2029. La nomina si inserisce in un momento di cambiamento per l’organizzazione, che si dedica al supporto delle famiglie colpite da demenze e Parkinson nel territorio. La cerimonia di insediamento si è svolta nelle ultime settimane, con la nuova dirigente che ha preso ufficialmente le redini dell’associazione.

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Si apre un nuovo capitolo per La Rete Magica, l’associazione che rappresenta un pilastro fondamentale nel sostegno alle famiglie del territorio colpite da demenze e Parkinson. Durante la seduta del consiglio direttivo dello scorso 23 aprile, Rita Rosetti è stata eletta all’unanimità come nuova.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sicilia, Istituto Italiano dei Castelli: Fulvia Caffo eletta presidente per il triennio 2026-28La Sezione Sicilia dell’Istituto Italiano dei Castelli ha rinnovato i suoi vertici e ha presentato l’anno culturale 2026, una serie d’importanti... Museo Amaranto, rinnovate le cariche: Stefano Turchi torna presidente per il triennio 2026-2029Arezzo, 13 marzo 2026 – Museo Amaranto, rinnovate le cariche: Stefano Turchi torna presidente per il triennio 2026-2029. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Rete Magica volta pagina: Rita Rosetti eletta alla guida dell'associazione per il triennio 2026-2029; Pro Vercelli, la classifica marcatori interna dopo la 38° giornata di Serie C; Volley: Abba Pineto vola in finale play-off per il sogno Superlega. Alzheimer e il Parkinson, continua il sodalizio con ’La Rete Magica’Continua la collaborazione tra il Comune di Meldola e l’associazione La Rete Magica, impegnata nel sostenere le famiglie che affrontano le sfide delle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il ... msn.com Alzheimer e Parkinson, la Rete Magica per anziani fragili diventa maggiorenneUn porto sicuro dove trovare accoglienza. La Rete Magica - amici per l’Alzheimer, il Parkinson, vicini a chi soffre di disturbi cognitivi - diventa maggiorenne. Due sedi - a Forlì e Meldola - 60 ... rainews.it MELDOLA. L'Amministrazione Comunale incontra “La Rete Magica” Continua la preziosa collaborazione tra il Comune di Meldola e l'Associazione La Rete Magica ODV, impegnata quotidianamente nel sostenere le famiglie del nostro territorio che affrontano l facebook