Un velivolo di Air Canada si è scontrato a forte velocità con un mezzo dei vigili del fuoco all’aeroporto LaGuardia di New York la sera di domenica 22 marzo. Nell’impatto il muso dell’aereo, un Crj-900 appartenente alla divisione regional del vettore canadese, si è letteralmente disintegrato. Durante l’evacuazione di emergenza l’aeromobile ha perso assetto e la coda ha toccato terra. I due piloti sono morti. Non è al momento chiara la dinamica: si cerca di capire se dalla torre di controllo sia stata data una informazione sbagliata o al jet o al mezzo di terra. Lo scalo è stato chiuso. L’aereo era appena atterrato al LaGuardia, uno degli scali di riferimento di New York, proveniente da Montreal, Canada, doveva aveva effettuato il volo AC8646. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York: aereo dell'Air Canada contro mezzo dei vigili del fuoco: «Due morti», scalo chiuso

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