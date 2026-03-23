All'aeroporto LaGuardia di New York, un aereo Air Canada si è schiantato, durante l'atterraggio, con un mezzo dei vigili del fuoco: il bilancio è di 2 vittime e 2 feriti Nella notte c’è stato un terribile scontro dell’Air Canadacon un mezzo dei vigili del fuoco, il tutto è avvenuto negli Usa, nello specifico nell’aeroporto LaGuardia di New York. In quel momento i militari stavano intervenendo per un altro incidente e sono rimasti coinvolti nel terribile schianto. La Federal Aviation Administration, che ha avviato un’indagine sull’accaduto, ha dichiarato chel’aereo era un bimotore Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal.L’incidente è avvenuto sulla pista 4 dell’aeroporto LaGuardia intorno alle 23:45 (ora locale). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Aereo Air Canada si schianta con un mezzo dei vigili del fuoco: 2 morti | VIDEO

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Terribile impatto all'aeroporto La Guardia di New York tra un aereo di Air Canada, proveniente da Montreal, e un mezzo dei vigili del fuoco che si muoveva a forte velocità per gestire un’emergenza. Ci sono 2 morti e l'aeroporto è stato chiuso. facebook

Un aereo CRJ-900 di Air Canada Express, in arrivo da Montreal, in fase di atterraggio si è scontrato contro un veicolo su una pista dell'aeroporto LaGuardia di New York, intorno alle 23.30 di ieri ora locale (le 5.30 in Italia). Lo hanno riferito le autorità locali spi x.com