Il Qatar | Se la guerra continua stop a export e petrolio a 150 dollari L' Iran | Offerte di mediazione da alcuni Paesi | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità
Il Qatar ha dichiarato che se il conflitto prosegue, bloccherà le esportazioni di petrolio e il prezzo del greggio, attualmente a 150 dollari, potrebbe essere influenzato. L’Iran ha riferito di aver ricevuto offerte di mediazione da alcuni Paesi. Nel frattempo, un’inchiesta americana ha indicato la probabile responsabilità degli Stati Uniti in una strage scolastica. I raid israeliani su Beirut sono stati condotti senza ulteriori dettagli ufficiali.
Raid israeliani su Beirut. Teheran: «Gli europei pagheranno il loro silenzio sul diritto internazionale violato da Usa e Israele». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il Qatar allarma i mercati: Se la guerra continua il Golfo potrebbe dover fermare l'export energeticoLa previsione fosca del ministro dell'Energia qatarino di un petrolio verso 150 dollari al barile e del rischio crollo per le economie mondiali. huffingtonpost.it
Qatar, se la guerra continua il Golfo potrebbe fermare l'export dell'energiaIl ministro dell'energia del Qatar Saad al-Kaabi ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe costringere i paesi del Golfo Persico a interrompere le spedizioni di energia nel giro di poche se ... ansa.it
