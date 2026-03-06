Il Qatar | Se la guerra continua stop a export e petrolio a 150 dollari L' Iran | Offerte di mediazione da alcuni Paesi | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità

Il Qatar ha dichiarato che se il conflitto prosegue, bloccherà le esportazioni di petrolio e il prezzo del greggio, attualmente a 150 dollari, potrebbe essere influenzato. L’Iran ha riferito di aver ricevuto offerte di mediazione da alcuni Paesi. Nel frattempo, un’inchiesta americana ha indicato la probabile responsabilità degli Stati Uniti in una strage scolastica. I raid israeliani su Beirut sono stati condotti senza ulteriori dettagli ufficiali.