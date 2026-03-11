Iran dall’Aie quattrocento milioni di barili di petrolio sul mercato per contenere l’aumento dei prezzi

L’Agenzia internazionale dell’energia ha annunciato che l’Iran ha messo sul mercato circa quattrocento milioni di barili di petrolio per cercare di contenere l’aumento dei prezzi. La decisione arriva in un momento in cui il mercato globale si prepara a fronteggiare le conseguenze di recenti tensioni e attacchi nella regione. Le misure adottate sono volte a stabilizzare i prezzi e a ridurre le oscillazioni del mercato petrolifero.

I l mondo corre ai ripari mettendo in campo nuove misure per contrastare gli effetti dell'aumento provocato dall'attacco a Teheran. Nella giornata in cui il costo del petrolio sale a 90 dollari al barile, funzionari statunitensi sostengono che l'Iran abbia posizionato mine a Hormuz e il Regno Unito ha denunciato l'attacco a diverse navi mercantili colpite da proiettili nei pressi dello Stretto, i 32 Paesi membri dell'Agenzia Internazionale per l'Energia – tra cui l'Italia – hanno intanto "deciso all'unanimità di lanciare il più grande rilascio di scorte petrolifere di emergenza mai effettuato" nella storia dell'agenzia.