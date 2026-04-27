Wired Italia chiude ma il problema è più grande | l’intelligenza artificiale sta cambiando l’informazione
Wired Italia ha annunciato la chiusura, suscitando discussioni su come l’intelligenza artificiale stia influenzando il settore dell’informazione. La tecnologia ha portato alla fine della ricerca manuale online e all’uso di risposte generate automaticamente. Questi cambiamenti stanno modificando i modi in cui le persone accedono e consumano le notizie, con ripercussioni dirette sulle modalità di produzione e distribuzione dell’informazione stessa.
Articolo. Dalla fine della ricerca online alle risposte automatiche, l’intelligenza artificiale sta riscrivendo il pensiero critico e i modelli editoriali Lo scorso 16 aprile Condé Nast – uno dei principali gruppi editoriali internazionali, proprietario di marchi come Vogue, Vanity Fair e The New Yorker – ha annunciato la chiusura di Wired Italia. La motivazione ufficiale è apparentemente semplice, quanto spietata: la testata pesava poco più dell’1% del fatturato complessivo del gruppo, insieme ad altri titoli minori, e le risorse liberate verranno spostate verso l’intelligenza artificiale, considerata oggi più strategica. In parole povere: Wired non genera abbastanza per giustificare il suo costo, mentre l’intelligenza artificiale promette margini, scala e centralità nel nuovo ecosistema dell’informazione.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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