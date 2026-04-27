Wired Italia ha annunciato la chiusura, suscitando discussioni su come l’intelligenza artificiale stia influenzando il settore dell’informazione. La tecnologia ha portato alla fine della ricerca manuale online e all’uso di risposte generate automaticamente. Questi cambiamenti stanno modificando i modi in cui le persone accedono e consumano le notizie, con ripercussioni dirette sulle modalità di produzione e distribuzione dell’informazione stessa.

Articolo. Dalla fine della ricerca online alle risposte automatiche, l’intelligenza artificiale sta riscrivendo il pensiero critico e i modelli editoriali Lo scorso 16 aprile Condé Nast – uno dei principali gruppi editoriali internazionali, proprietario di marchi come Vogue, Vanity Fair e The New Yorker – ha annunciato la chiusura di Wired Italia. La motivazione ufficiale è apparentemente semplice, quanto spietata: la testata pesava poco più dell’1% del fatturato complessivo del gruppo, insieme ad altri titoli minori, e le risorse liberate verranno spostate verso l’intelligenza artificiale, considerata oggi più strategica. In parole povere: Wired non genera abbastanza per giustificare il suo costo, mentre l’intelligenza artificiale promette margini, scala e centralità nel nuovo ecosistema dell’informazione.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Wired Italia chiude, ma il problema è più grande: l’intelligenza artificiale sta cambiando l’informazione

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