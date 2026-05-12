L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di scrivere non è detto che sia un male

Da linkiesta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intelligenza artificiale sta influenzando il modo in cui scriviamo e comunichiamo, introducendo nuove modalità di produzione testuale e interazione. Questa tecnologia viene sempre più utilizzata per generare contenuti, rispondere a domande e assistenza automatizzata. Le sue applicazioni stanno modificando le pratiche quotidiane di scrittura e comunicazione, portando a un cambiamento evidente nel modo in cui si condividono informazioni.

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L’intelligenza artificiale ha cominciato a cambiare il nostro modo di scrivere, e persino quello di parlare. Lo confermano alcuni studi condotti su ChatGPT. A rischio è la diversità linguistica e culturale con l’affermarsi di una sorta di nuovo standard espressivo modellato su inglese e cinese. Nonostante l’IA sia stata addestrata a scrivere come gli esseri umani, i grandi modelli linguistici sviluppati da start-up come OpenAI o Anthropic hanno finito per appiattire e togliere imprevedibilità: ognuno di noi scrive in maniera diversa, più o meno bene, ripetendo alcune forme lessicali, preferendo una parola a un’altra. Differenziandosi, insomma.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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