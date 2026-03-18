Domani a Marina di Carrara si tiene di nuovo la fiera di San Giuseppe, con oltre 100 bancarelle allestite lungo le vie principali della città. La manifestazione prevede anche una fattoria didattica dedicata ai bambini, che potranno partecipare ad attività educative e ludiche. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diversi espositori locali. La fiera rimane aperta per l’intera giornata.

Si rinnova domani a Marina di Carrara l’appuntamento con la tradizionale fiera di San Giuseppe. Dalle 8 fino a sera oltre cento banchi saranno posizionati lungo viale XX Settembre, piazza Commercio, via Garibaldi e via Firenze per proporre gastronomia, dolciumi, giocattoli, abbigliamento e arredo casa. E ci sarà anche la fattoria didattica per i più piccoli. "La fiera di San Giuseppe è un appuntamento importante e molto sentito per Marina e per tutto il territorio – dice l’assessore al Commercio Lara Benfatto –. Oltre alle tradizionali bancarelle ci saranno tante sorprese nate dalla collaborazione con commercianti, associazioni e categorie". E ringrazia gli uffici comunale e le tante persone coinvolte nell’organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la fiera di San Giuseppe . In arrivo oltre 100 bancarelle. Fattoria didattica per i bimbi

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