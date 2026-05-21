Due persone sono state poste agli arresti domiciliari in relazione a una rapina avvenuta ad Agrigento, durante la quale un invalido è stato preso di mira. I sospettati erano fuggiti dopo aver aggredito la vittima, ma sono stati individuati e fermati successivamente dalle forze dell’ordine. I due complici coinvolti sono già noti alle autorità e sono stati trovati nelle loro abitazioni. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli dell’episodio.

? Domande chiave Come sono stati rintracciati i due sospettati dopo la fuga?. Chi sono i due complici già noti alle forze dell'ordine?. Dove si sono nascosti i rapinatori nei vicoli del centro?. Perché i due aggressori sono stati arrestati con i domiciliari?.? In Breve Vittima di 52 anni derubata di circa 150-200 euro nel centro città.. Sospettati dell'Est Europa già noti alle forze dell'ordine per precedenti.. Identificazione avvenuta dalla Polizia dopo alcune settimane dall'aggressione diurna.. Tribunale di Agrigento dispone arresti domiciliari per i due presunti rapinatori.. La Polizia di Stato ha identificato un uomo e una donna dell’Est Europa accusati di aver aggredito e derubato un invalido civile nel centro di Agrigento, portando all’emissione di una misura cautelare con arresti domiciliari per entrambi i soggetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, rapina a un invalido: due sospettati ai domiciliari

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