rapina a mano armata in banca a perugia 47enne ai domiciliari

A Perugia, la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare nei confronti di un uomo di 47 anni, emessa dal gip su richiesta della Procura. La misura è stata decisa in relazione a un episodio di rapina aggravata avvenuto in una banca della città. L’indagato si trova ora ai domiciliari, mentre le indagini sono in corso.

L'episodio risale allo scorso febbraio quando il presunto autore mise a segno il colpo in una filiale di Ponte San Giovanni L'ordinanza è frutto di un'articolata attività investigativa svolta dalla locale squadra mobile e coordinata dalla Procura di Perugia. Come ricostruito nella nota diffusa dal procuratore Raffaele Cantone: "Nel primo pomeriggio del 20 febbraio scorso il 47enne, con volto coperto e armato di una pistola, poi risultata essere un giocattolo, si è introdotto all'interno dell'istituto di credito e, dopo aver minacciato il cassiere, si è fatto consegnare il denaro custodito nella cassa". L'uomo era riuscito a mettere a segno il colpo impossessandosi della somma di 9mila euro in contanti, dandosi poi alla fuga e facendo perdere le tracce. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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