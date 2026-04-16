Una rapina in abitazione si è verificata a Paternò, portando all’arresto di un uomo di 40 anni. La Procura di Catania ha disposto i domiciliari per l’indagato, che è coinvolto nell’indagine condotta dalla Procura Distrettuale. L’episodio è stato oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento della Procura di Catania. La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, al termine di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Paternò, ha ottenuto dal GIP del Tribunale etneo l’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 40 anni del posto, Antonio Castelli. Il provvedimento riguarda una rapina in abitazione avvenuta nel giugno scorso nel centro di Paternò. La ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso dalle indagini, nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2025 l’uomo si sarebbe introdotto in un’abitazione del centro storico, riuscendo a sottrarre un borsello.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rapina in abitazione a Paternò: 40enne posto ai domiciliari

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