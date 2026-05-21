Agrigento e Tunisia unite dal progetto In-Situ | arte comunità e turismo per rigenerare i territori
A Agrigento e in Tunisia si sta sviluppando il progetto “In-Situ”, un’iniziativa internazionale che coinvolge le comunità locali attraverso l’arte, con l’obiettivo di riqualificare aree urbane e promuovere il turismo. L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale e la rigenerazione dei territori, utilizzando l’arte come mezzo di trasformazione. Il progetto si concentra sull’interazione tra le comunità e le risorse artistiche per stimolare uno sviluppo sostenibile e coinvolgente, puntando a rafforzare i legami tra i due paesi.
Un progetto internazionale che mette insieme inclusione sociale, rigenerazione urbana e sviluppo turistico partendo dalle comunità locali e dall’arte come strumento di trasformazione. Si chiama “In-Situ” ed è il programma cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’Interreg Next. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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