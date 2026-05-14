Delegazione tunisina in città per il progetto In-Situ | arte turismo e rigenerazione per Villaseta e Montaperto
Da domani e fino a domenica, Agrigento accoglierà una delegazione tunisina composta da rappresentanti istituzionali, artisti, architetti, sociologi e attivisti culturali. L’incontro si inserisce nel progetto “In-Situ”, finanziato dall’Unione europea attraverso il programma Interreg Next Italie-Tunisie, e coinvolge le aree di Villaseta e Montaperto. Durante la visita, sono previste attività legate a arte, turismo e rigenerazione territoriale, con l’obiettivo di promuovere scambi e collaborazioni tra le due comunità.
Agrigento ospiterà dal 18 al 22 maggio una delegazione tunisina composta da rappresentanti istituzionali, artisti, architetti, sociologi e attivisti culturali nell’ambito del progetto transfrontaliero “In-Situ”, finanziato dall’Unione europea attraverso il programma Interreg Next Italie-Tunisie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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