Bertinoro si trasforma in hub europeo | al via Re-Mark per rigenerare le comunità rurali attraverso l' arte

A Bertinoro prende il via Re-Mark, un progetto che mira a rigenerare le comunità rurali attraverso l’arte. L’iniziativa si propone di trasformare il mercato agricolo tradizionale in un luogo che unisce attività commerciali e iniziative culturali. L’obiettivo è creare un punto di incontro tra pratiche agricole e interventi artistici, favorendo un nuovo modo di concepire il ruolo dei territori rurali in Europa.

Il futuro dei territori rurali europei passa attraverso una nuova concezione del mercato agricolo, non più inteso solo come luogo di scambio commerciale, ma come spazio ibrido di fermento culturale e artistico. Con questo ambizioso obiettivo prende ufficialmente il via a Bertinoro, giovedì e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Marinella Senatore trasforma l’arte in comunità: «Ci si eleva solo elevando gli altri»L’artista Marinella Senatore, durante la Biennale d’Arte, alla Fondazione The Human Safety Net dà vita a un progetto partecipativo che intreccia arte... "La Nostra Mostra" al Kesté: l’arte collettiva si fa asta per rigenerare il LargoIl Kesté, storico presidio culturale di Napoli, e l’Associazione Artèteka presentano "La Nostra Mostra", un evento espositivo unico che trasforma la...