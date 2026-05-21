Agricoltura e diritti | l’appuntamento a Ponte Rio per il lavoro dignitoso

A Ponte Rio si è tenuto un incontro dedicato ai legami tra agricoltura e diritti, con un focus sul lavoro dignitoso. Durante l’evento sono state poste domande sul ruolo della precarietà nel settore agricolo e su come questa possa influenzare fenomeni di violenza urbana. Sono stati affrontati anche i problemi legati alla carenza di alloggi adeguati e alla loro possibile connessione con l’attività di baby gang. L’appuntamento ha coinvolto diversi attori del territorio e delle associazioni.

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