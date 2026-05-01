Il primo maggio ha visto manifestazioni in diverse città italiane, con migliaia di persone che hanno sfilato per chiedere maggiori tutele contrattuali, salari più alti, la fine del lavoro precario e diritti sul lavoro. La presidente del Consiglio ha commentato la giornata definendola una festa di chi contribuisce al funzionamento del Paese. Le manifestazioni si sono svolte senza incidenti significativi.

Migliaia di italiani sono scesi in piazza e per le strade del Paese chiedendo tutele contrattuali, salari dignitosi, fine del precariato, diritti lavorativi. Numerosi i messaggi delle istituzioni, in primis dalla premier Meloni e dai vertici dei sindacati, oggi riuniti a Marghera (Venezia) Si.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 1° Maggio, cortei in tutta Italia per chiedere diritti e "lavoro dignitoso", Meloni: "Festa di chi manda avanti il Paese"

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