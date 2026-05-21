Un autobus progettato per contrastare il caporalato ha ricevuto il premio IoMobility. La sfida consiste nel capire come un mezzo di trasporto possa influire su pratiche illegali nel settore agricolo. La povertà di spostamento nelle aree rurali riguarda la mancanza di mezzi affidabili per muoversi, che spesso limita le opportunità di lavoro e di accesso ai servizi. La vittoria arrive in un momento in cui si discute di soluzioni per migliorare la mobilità in zone isolate.

? Domande chiave Come può un autobus fermare il potere del caporalato?. Cosa si intende per povertà di spostamento nelle zone rurali?. Chi coordina questa nuova rete di trasporti nel Basso Ferrarese?. Perché questo modello di mobilità può essere replicato in tutta Italia?.? In Breve Progetto finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione per il Basso Ferrarese.. Collaborazione tra Ami Ferrara e Rete del lavoro agricolo di qualità.. Iniziativa inserita nel programma Cambia Fe coordinato dalla Prefettura di Ferrara.. Modello sperimentale valutato tra 14 ambiti tematici agli IoMobility Awards 2026.. Il progetto Agribusagrimove ha conquistato il primo posto nella categoria Welfare-inclusione-sostenibilità degli IoMobility Awards 2026, premiando un modello di mobilità che punta a colmare i vuoti nei trasporti del Basso Ferrarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agribus vince il premio IoMobility: bus contro il caporalato

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