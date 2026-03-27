Un rappresentante delle istituzioni ha dichiarato che il trasporto pubblico locale nella città di Benevento rappresenta un patrimonio collettivo che deve essere preservato. Ha invitato tutti gli utenti a comportarsi con senso di responsabilità per garantire il buon funzionamento del servizio. La dichiarazione è arrivata in un momento di attenzione pubblica sulla gestione e l’utilizzo del trasporto urbano.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il trasporto pubblico locale nella Città di Benevento è un patrimonio collettivo da non disperdere. Noi lo abbiamo salvato dal naufragio, al tempo del crack dell’Amts e ora in questa fase delicata di passaggio societario, faccio appello a tutti gli attori in campo, in particolare Trotta, Air, la Regione e le organizzazioni sindacali ad esercitare senso di responsabilità e lavorare, senza rumori di fondo inutili, affinché la transizione, con le fisiologiche complessità burocratiche che comporta, non produca né disagi per i cittadini, né lesioni dei diritti dei dipendenti”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Trasporto in città è patrimonio collettivo da preservare: tutti agiscano con senso di responsabilità”

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