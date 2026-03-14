Una rete di associazioni della Lombardia, attiva nel bacino dell’Adda e della Martesana, ha deciso di realizzare un video collettivo per commemorare dieci anni di lotta contro la violenza. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali che collaborano per creare un prodotto audiovisivo rivolto alla comunità. La produzione sarà condivisa pubblicamente per sensibilizzare e ricordare il decennio di attività.

Nel cuore della Lombardia, nello specifico nel bacino dell’Adda e della Martesana, la Rete Antiviolenza Viola sta per trasformare un decennio di impegno in un prodotto audiovisivo condiviso. L’iniziativa non è solo una commemorazione, ma un progetto attivo che coinvolgerà direttamente i cittadini attraverso un questionario preliminare e successive riprese video. La gestione del servizio, affidata ai Padri Somaschi insieme alla rete stessa, copre sei sportelli distribuiti su ventotto comuni, offrendo un modello di assistenza che integra istituzioni, scuole e imprese locali. Il meccanismo scelto per raccogliere il materiale si basa sulla partecipazione attiva: prima verranno raccolti contributi testuali tramite sondaggi online per definire i valori e le immagini simbolo, poi seguiranno le registrazioni vere e proprie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 10 anni contro la violenza: nasce il video collettivo

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