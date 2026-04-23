La Lazio di Lotito oltre le polemiche grazie a Motta si regala finale di Coppa Italia che pesa più di una stagione

La Lazio di Claudio Lotito si è qualificata per la finale di Coppa Italia, superando le polemiche che hanno caratterizzato la stagione. Con l’allenatore Motta in panchina, la squadra ha ottenuto il passaggio finale, segnando un risultato che rappresenta un obiettivo importante, considerando le difficoltà incontrate nel corso dell’annata. La partita decisiva si svolgerà nelle prossime settimane, con i biancocelesti pronti a sfidare la squadra avversaria.

(Adnkronos) – In una stagione vissuta più sul terreno della tensione che su quello dell’entusiasmo, la Lazio di Claudio Lotito è riuscita comunque ad arrivare dove contano i fatti: in finale di Coppa Italia. Un traguardo che assume un peso specifico enorme se inserito nel contesto di un’annata complicata, segnata da risultati altalenanti, da un rapporto difficile con la tifoseria e da un clima ambientale spesso vicino alla rottura. Il percorso biancoceleste è stato accompagnato fin dall’inizio da polemiche costanti ma Claudio Lotito è rimasto al centro del dibattito, bersaglio di critiche e contestazioni che non si sono mai davvero placate....🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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