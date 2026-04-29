Agguato a 19enne con otto colpi di pistola | scatta il quarto arresto per tentato omicidio

Nella notte del 20 aprile, un giovane di 19 anni è stato colpito da otto proiettili di pistola calibro 22 nella sua abitazione a Canicattì. Le forze dell'ordine hanno identificato e arrestato un quarto sospettato coinvolto nell'agguato, che viene ora accusato di tentato omicidio. L'indagine prosegue per chiarire i dettagli dell'episodio e i ruoli dei vari soggetti coinvolti.

Individuato il quarto componente del gruppo che nella notte del 20 aprile avrebbe esploso otto colpi di pistola calibro 22 contro un ragazzo di 19 anni nella sua abitazione a Canicattì. Si tratta di Carmelo Pio Di Vinci, 19 anni, anche lui finito in cella. Il giudice per le indagini preliminari.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Otto colpi di pistola contro un 19enne, tre giovani in carcere per tentato omicidio Leggi anche: Agguato a Misterbianco: 19enne ferito a colpi di pistola, killer in fuga Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio alla Baita al Lago, Taha Bennani resta in cella: negati i domiciliari; Napoli, gioielliere sequestrato davanti alla famiglia: rilasciato dopo sei ore; Lorenzo Cristea, negati i domiciliari a Taha Bennani: il 22enne resta in carcere per concorso in omicidio; Omicidio in discoteca, i rampolli dei clan con le armi nei locali per una sfida di potere. Agguato a 19enne con otto colpi di pistola: scatta il quarto arresto per tentato omicidioIndividuato il quarto componente del gruppo che nella notte del 20 aprile avrebbe esploso otto colpi di pistola calibro 22 contro un ragazzo di 19 anni nella sua abitazione a Canicattì. Si tratta di C ... agrigentonotizie.it Agguato a Bari, gambizzato un 21enne del Clan Capriati. È un avvertimento dopo l’omicidio Scavo?Una persona a piedi ha avvicinato il ragazzo e gli ha sparato 4 colpi di pistola. Gli inquirenti non escludono un collegamento con la morte del 43enne barese legato agli Strisciuglio ... quotidiano.net AGGUATO A FOGGIA, COLPITA LA FAMIGLIA BRUNO: ucciso Stefano, tra i feriti il fratello e il padre - facebook.com facebook Blitz improvvisi, provocazioni, danneggiamenti dei simboli pro Pal. L’agguato durante il corteo del 25 aprile al parco Schuster - dove due attivisti dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia sono stati feriti con una pistola ad aria compressa - rappresenta solo x.com