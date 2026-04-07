Un episodio di violenza si è verificato a Fano poco prima delle 4 del mattino, quando un uomo di 21 anni ha aggredito con un coltello i propri genitori e il fratello minore all'interno di un’abitazione. Tre persone sono state ferite e trasportate in ospedale ad Ancona, con il padre in condizioni gravissime. L’aggressore è stato fermato e adesso si trova sotto custodia.

Violenta aggressione in un’abitazione a Fano poco prima delle 4. Tre feriti ricoverati ad Ancona, il padre in condizioni gravissime. Indagini in corso sul movente Tentato triplice omicidio nella notte a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Erano circa le 4 del mattino quando, all’interno di un appartamento di via XII Settembre, un 21enne avrebbe accoltellato il padre, la madre e il fratello di 16 annial termine di un’aggressione maturata in ambito familiare. L’episodio si è consumato tra le mura domestiche, richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi. A dare l’allarme sarebbe stata la madre, secondo quanto riportato da il Resto del Carlino, avrebbe contattato i numeri di emergenza subito dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fano, accoltella i genitori e il fratello minore: fermato 21enne per tentato triplice omicidio

Pesaro, accoltella genitori e fratello: fermato 21enne di FanoNella notte, nella propria abitazione a Fano (PU), un 21enne ha accoltellato genitori e fratello.

Fano, accoltella i genitori e il fratello minore: fermato un ragazzo di 21 anniUn 21 enne ha accoltellato durante la notte, intorno alle 4 del mattino, la madre, il padre e il fratello minore di 16 anni, nell’abitazione di...

Temi più discussi: Crema, ragazzo di 20 anni aggredito con spranghe e coltelli muore in ospedale. Fermato un 17enne; Il pranzo della domenica da Fresca, dove si celebra l’arte dei tortellini anche fritti; Casarano-Giugliano 2-0, ancora un ko esterno: salvezza più lontana per i tigrotti; Giorgia Meloni in missione nei Paesi del Golfo.

Fano, 21enne accoltella genitori e fratellino: Volevo farlo da tempoDramma familiare a Fano, in provincia di Pesaro. Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello di 10 anni. tpi.it

Fano, accoltella genitori e fratello nella notte: fermato 21enne, padre in gravi condizioniFano, 21enne accoltella genitori e fratello: padre grave. Fermato dai carabinieri per tentato triplice omicidio, indagini in corso. lamilano.it

Dramma familiare a Fano: 21enne accoltella genitori e fratellino nella notte. "Ci pensavo da tempo": la confessione choc >> https://buff.ly/Uk0kclz - facebook.com facebook

Fano, accoltella genitori e fratello di 16 anni: fermato 20enne per tentato triplice omicidio x.com