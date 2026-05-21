Aggressione nel centro di Avellino | cinque a processo per lesioni e rapina

Nella serata del 4 giugno 2020, in una strada di Avellino, due sorelle sono state vittime di un'aggressione da parte di un gruppo di cinque persone. A seguito dell'incidente, sono stati avviati processi nei confronti di cinque imputati con l'accusa di lesioni e rapina. Gli atti giudiziari riguardano le responsabilità relative all'episodio avvenuto in quella sera. Le accuse nei loro confronti sono state formalizzate nel procedimento in corso.

La sera del 4 giugno 2020, in una strada di Avellino, due sorelle vengono aggredite da un gruppo di cinque persone. Quattro anni dopo, il Gup del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal pm Chiara Guerriero: tre uomini e due donne, tra i 29 e i 38 anni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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