Cinque persone sono state chiamate in aula in relazione a un episodio di rapina e lesioni avvenuto in un centro massaggi. Durante il processo sono emersi dettagli su come i rapinatori siano riusciti a fuggire utilizzando un treno. La vittima, presente in tribunale, ha deciso di non costituirsi parte civile. La prossima udienza è fissata per un'ulteriore discussione delle prove.

? Punti chiave Come hanno fatto i rapinatori a fuggire usando il treno?. Perché la vittima ha deciso di non costituirsi parte civile?. Chi sono i complici già arrestati vicino al centro massaggi?. Come sono stati identificati i membri della banda tramite i video?.? In Breve Cinque accusati tra quattro tunisini e un diciassettenne italiano.. Fuga su treno verso Parma tracciata tramite telecamere ferroviarie.. Due rapinatori arrestati vicino al centro massaggi il 9 febbraio.. Vittima non ha deciso di costituirsi parte civile nel processo.. Il processo contro la banda di giovani rapinatori che colpì un centro massaggi modenese il 9 febbraio dello scorso anno è iniziato ieri, coinvolgendo cinque persone accusate di rapina e lesioni in concorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo alla banda del centro massaggi: 5 accusati per rapina e lesioni

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