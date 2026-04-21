Il buttafuori mi ha picchiato e rubato il portafoglio l' addetto alla sicurezza a processo per rapina e lesioni

Un giovane di nazionalità pakistana ha raccontato di essere stato aggredito e derubato del portafoglio durante una serata in discoteca. L’uomo si è presentato in tribunale per denunciare l’accaduto, che vede coinvolto un addetto alla sicurezza. Il processo si è svolto davanti a un giudice, che ha ascoltato le testimonianze e le prove presentate dalle parti.

Si è conclusa in un aula di tribunale la serata in discoteca di un giovane pakistano che ha accusato uno degli addetti alla sicurezza di averlo picchiato e rapinato del portafoglio. Era l'agosto del 2023 quando lo straniero, insieme a un connazionale, stava trascorrendo la serata sulla pista da.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Roma, rapina a Conad: addetto alla sicurezza accoltellato da un tunisinoAccoltellato da un rapinatore sorpreso a rubare al Conad e costretto alle cure dell’ospedale. Roma, rapina in un supermercato di Porta Pia: accoltellato un addetto alla sicurezzaRoma, 20 febbraio 2026 – Aveva scelto un supermercato in zona Porta Pia per mettere a segno il suo colpo in modo rapido e silenzioso, ma quello che...