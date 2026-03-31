Napoli 14enne accoltellato a scuola | denunciati due minorenni

I carabinieri di Napoli sono intervenuti ieri nel pomeriggio presso l’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza, a seguito della segnalazione della dirigente scolastica riguardante un alunno ferito a una gamba da arma bianca. Sul posto sono stati denunciati due minorenni coinvolti nell’incidente. La scuola non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

I carabinieri di Napoli Scampia sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 15 presso l’istituto scolastico “ Pontano delle Arti e dei Mestieri “, in viale della Resistenza, a seguito della segnalazione della dirigente scolastica riguardante un alunno ferito da arma bianca a una gamba. Gli accertamenti, resi complessi dal forte stato di ansia e paura della vittima, sono stati condotti anche grazie alla collaborazione della dirigente, consentendo ai militari di ricostruire l’accaduto. L’aggressione. Secondo quanto emerso, poco prima dell’aggressione un 17enne, insieme ad altri coetanei, avrebbe convinto con un pretesto un 14enne a recarsi nei bagni dell’istituto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, 14enne accoltellato a scuola: denunciati due minorenni Articoli correlati Donna ferita da un monopattino a Napoli, denunciati due minorenniTempo di lettura: < 1 minutoSono due minorenni napoletani i responsabili del ferimento di una donna di 67 anni colpita alla testa e alla spalla da un... Leggi anche: Rissa a scuola: 14enne accoltellato dal compagno durante la ricreazione Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Napoli, 14enne accoltellato a scuola: denunciati due minorenni; Napoli, quattordicenne accoltellato dai compagni nel bagno della scuola a Scampia; Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenni; Napoli, studente 14enne accoltellato in bagno da un altro alunno. Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenniPaura ieri a Scampia. I carabinieri della locale Stazione intervengono nell'istituto scolastico Pontano delle Arti e dei Mestieri in ... msn.com L’Italia è il Paese europeo che trae i maggiori benefici dalle crociere. E il polo croceristico Napoli/Salerno è sul podio, tra quelli che più degli altri generano effetti positivi sull’economia del Paese - facebook.com facebook Dalla paura al sollievo: Rabiot c'è e il Milan a Napoli ha bisogno di lui x.com