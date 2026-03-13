belpasso due minorenni denunciati dai carabinieri per ricettazione

A Belpasso, i Carabinieri hanno denunciato due minorenni con l’accusa di ricettazione. I controlli sul territorio sono stati intensificati dal Comando Provinciale di Catania, portando all’identificazione e alla segnalazione dei giovani coinvolti. Le operazioni si sono svolte nell’ambito di un’azione di presidio più serrata della zona. Nessun altro dettaglio sui procedimenti o sulle persone coinvolte è stato reso noto.

Controlli rafforzati sul territorio. L'intensificazione dei servizi di controllo disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha portato alla denuncia di due minorenni per il reato di ricettazione. L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Radiomobile di Paternò, nell'ambito delle attività di prevenzione contro i furti di auto e di componenti di veicoli. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli elementi raccolti durante l'intervento, che saranno comunque oggetto di verifica nelle sedi giudiziarie competenti. Il controllo nel parcheggio del centro commerciale. Durante un servizio di pattugliamento, una pattuglia dei Carabinieri stava effettuando controlli nei parcheggi di un centro commerciale di Belpasso, quando ha notato due giovani con atteggiamento sospetto.

