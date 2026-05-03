Festa dei lavoratori tra piazza e violenza | rider aggredito nella notte davanti alla Reggia

Il Primo Maggio a Caserta si è aperto con manifestazioni sindacali e momenti di partecipazione pubblica, ma la giornata è stata segnata anche da un episodio di violenza. Nella notte, un rider è stato aggredito davanti alla Reggia, in pieno centro città. L'episodio ha attirato l'attenzione, lasciando spazio a un clima di tensione tra le persone presenti. La polizia sta indagando sull'accaduto per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili.

Il Primo Maggio a Caserta si è diviso tra partecipazione e tensione, con una giornata iniziata all’insegna della mobilitazione sindacale e conclusa con un grave episodio di violenza nel cuore della città. In piazza Ruggiero, lavoratori, pensionati e delegati hanno preso parte alle iniziative.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Aggredito in piazza a Massa nella notte, 47enne muore davanti al figlio di 11 anni: indagini in corsoUn uomo di 47 anni è morto davanti al figlio 11enne dopo un'aggressione avvenuta nella notte a Massa, in piazza Felice Palma. Aggredito in piazza nella notte, cade e sbatte la testa. Padre muore davanti al figlio di 11 anniMassa, 12 aprile 2026 – Tragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni è morto in seguito ad un’aggressione avvenuta in piazza San Felice. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Perché la Festa del Lavoro si festeggia oggi? La tragedia dei Martiri di Chicago e il sogno delle 8 ore; Non solo Concertone: come si celebra la Festa dei lavoratori nel mondo; Festa del lavoro: perché si festeggia il Primo maggio; Festa del lavoro 1 maggio: significato e storia della festa dei lavoratori. Primo Maggio, la festa dei lavoratori tra storia e trasformazioniAlla vigilia del primo maggio Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, ha ripercorso le origini storiche della festa internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, per arrivare ... varesenews.it Storia e significato della festa dei lavoratori tra lotte sindacali e censure di regimeLe radici della festa dei lavoratori non affondano nel continente europeo, bensì negli Stati Uniti, durante il turbolento periodo della prima ... dailyexpress.it ACIREALE, OGGI IL GRAN FINALE DELLA FESTA DEI FIORI 2026 La città si accende di colori e profumi: entra nel vivo la Festa dei Fiori 2026 con il primo corso infiorato che sfila tra entusiasmo, arte e spettacolo nel cuore cittadino. Un’atmosfera unica ch - facebook.com facebook L’Inter pronta alla festa davanti ai suoi miti. Basta un punto per lo scudetto x.com