Festa dei lavoratori tra piazza e violenza | rider aggredito nella notte davanti alla Reggia

Da casertanews.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Primo Maggio a Caserta si è aperto con manifestazioni sindacali e momenti di partecipazione pubblica, ma la giornata è stata segnata anche da un episodio di violenza. Nella notte, un rider è stato aggredito davanti alla Reggia, in pieno centro città. L'episodio ha attirato l'attenzione, lasciando spazio a un clima di tensione tra le persone presenti. La polizia sta indagando sull'accaduto per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili.

Il Primo Maggio a Caserta si è diviso tra partecipazione e tensione, con una giornata iniziata all’insegna della mobilitazione sindacale e conclusa con un grave episodio di violenza nel cuore della città. In piazza Ruggiero, lavoratori, pensionati e delegati hanno preso parte alle iniziative.🔗 Leggi su Casertanews.it

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