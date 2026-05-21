Siglato contratto Riscossione aumenti medi di 210 euro e orario ridotto

Questa mattina, sindacati, Agenzia Entrate-Riscossione e Equitalia Giustizia hanno firmato un nuovo accordo per il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore. Secondo quanto comunicato, il rinnovo prevede un aumento medio di 210 euro in busta paga e una riduzione dell’orario di lavoro. L’intesa riguarda anche i rinnovi contrattuali per altri aspetti, senza specificare ulteriori dettagli. La firma segna la conclusione di un percorso negoziale avviato nelle settimane precedenti.

È stato raggiunto questa mattina presto dalle organizzazioni sindacali con Agenzia Entrate-Riscossione e Equitalia Giustizia l’accordo sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale per i lavoratori del settore, insieme ai rinnovi dei contratti integrativi di secondo livello. Sono previsti aumenti salariali medi di 210 euro, riduzione dell’orario di lavoro di 30 minuti settimanali, più welfare e nuove tutele per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Lo fanno sapere le organizzazioni sindacali. “Esprimiamo soddisfazione per l’accordo sottoscritto, dopo un lungo e complesso confronto, per l’importante risultato economico, che si sostanzia in un aumento tabellare dell’8%, pari a 210 euro per il livello medio (3 area, 3 livello), che insieme all’incremento del valore degli scatti di anzianità, porta l’incremento percentuale complessivo al 10%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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