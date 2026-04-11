Un leccese salva una vita a Roma | Encomio Solenne per l’agente Sorrento

Durante le celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato, un agente in servizio a Roma proveniente da Lecce ha ricevuto un Encomio Solenne dal questore della capitale. L'agente è stato premiato per aver contribuito a salvare una vita durante il suo turno di servizio. L'evento si è svolto alla presenza delle autorità e rappresenta un riconoscimento ufficiale per il suo intervento.

LECCEROMA - Un agente leccese in servizio a Roma ha ricevuto l’Encomio Solenne dal questore di Roma durante le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Si tratta di Andrea Sorrento, in forza alla polizia a cavallo nella Capitale.Il riconoscimento è legato a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Encomio solenne per Alberto e Davide Maschio: salvarono una persona durante l’alluvione