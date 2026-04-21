Nuovi vigili urbani Palazzo Zanca garantirà un periodo di tutoraggio

L'amministrazione comunale di Messina ha confermato di aver predisposto un periodo di tutoraggio e affiancamento per i nuovi vigili urbani. La Uil Funzione Pubblica ha preso atto della risposta fornita dall'amministrazione in seguito alla loro precedente nota sindacale. Il percorso di formazione mira a supportare il personale neoassunto nel loro inserimento nel corpo di polizia municipale.

La Uil Funzione Pubblica di Messina prende atto del riscontro fornito dall’amministrazione comunale a seguito della precedente nota sindacale, con la quale è stato disposto un puntuale percorso di tutoraggio e affiancamento per il personale neoassunto della Polizia Municipale.Un primo segnale.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Pubblicata la lista definitiva per i 100 nuovi vigili urbani a Messina, attesa per l’ingresso in servizioA Messina è stata ufficialmente pubblicata la graduatoria definitiva per l’assunzione dei 100 nuovi agenti di Polizia Locale, segnando l’ultimo step... Novantotto nuovi vigili urbani in servizio a Messina, ma scoppia la polemica Scurria-BasileI neoassunti questa mattina hanno firmato il contratto in un Salone delle Bandiere gremito ma, poco dopo, è scaturito un botta e risposta tra i due...