Afghanistan la nuova legge dei talebani | Il silenzio di una vergine oggi vale come consenso al matrimonio

I talebani hanno introdotto una nuova legge in Afghanistan che riguarda i diritti delle donne. Secondo il testo, il silenzio di una ragazza vergine può essere considerato come consenso al matrimonio. La normativa ha suscitato reazioni e preoccupazioni sulla tutela delle donne nel paese. La disposizione specifica che il silenzio di una giovane ragazza può essere interpretato come approvazione per un'unione matrimoniale. La legge si inserisce nel quadro delle recenti normative adottate dai talebani nel territorio.

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