La guerra gemella di Islamabad contro l' Afghanistan dei talebani

Il Pakistan ha riaperto ieri i voli con l’Arabia Saudita, pochi giorni dopo aver ripreso i contatti telefonici tra il ministro degli Esteri pachistano e il suo omologo. La decisione si inserisce in un clima di tensione tra Islamabad e l’Afghanistan dei talebani, che si riflette anche nelle recenti mosse diplomatiche e nelle comunicazioni ufficiali tra le autorità dei due paesi.

Ieri il Pakistan ha riaperto i collegamenti aerei con l'Arabia Saudita. Poche ore prima, il ministro degli Esteri pachistano Ishaq Dar aveva di nuovo parlato al telefono con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, per chiedere ancora una volta di fermare gli attacchi nel Golfo – e soprattutto contro Riad, con cui Islamabad, potenza nucleare de facto, ha un accordo di mutua difesa. Mentre è impegnato a convincere l'Iran a non allargare la sua guerra, il potente generale pachistano Asim Munir, capo delle Forze armate e leader ombra, porta avanti la sua, di guerra. Quella contro l'Afghanistan dei talebani, cioè al confine orientale dell'Iran....

