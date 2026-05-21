Affreschi mostre e ingressi a 1 euro | torna la Notte Europea dei Musei

La Notte Europea dei Musei torna con un programma ricco di eventi in Toscana. Durante l’evento, saranno aperti in modo straordinario musei e luoghi culturali, con ingressi a un euro. Sono previste visite guidate, esposizioni di affreschi e mostre temporanee. L’iniziativa coinvolge diverse strutture della regione, che rimarranno aperte fino a tarda sera. La manifestazione si svolge in più città e include anche aperture notturne di siti storici e culturali.

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Una serata tra affreschi, mostre, visite guidate e aperture straordinarie nei luoghi della cultura della Toscana. Sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che coinvolgerà contemporaneamente città e musei di tutta Europa. Anche la Toscana aderisce all’evento con aperture serali gratuite oppure al costo simbolico di un euro in numerosi musei statali e luoghi storici. Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello del Museo di San Marco di Firenze, che aprirà eccezionalmente anche in orario serale permettendo ai visitatori di ammirare la Sala del Beato Angelico e il celebre Giudizio Universale recentemente rientrato da Torino. Sempre a Firenze spazio anche alla mostra dedicata a Mark Rothko, con alcune opere dell’artista messe in dialogo con gli affreschi delle celle del convento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Affreschi, mostre e ingressi a 1 euro: torna la Notte Europea dei Musei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video This Is What Slow Life Looks Like in Transylvania Sullo stesso argomento Notte europea dei musei, anche a Messina ingressi al prezzo di un euroAnche quest’anno la Regione Siciliana aderisce alla Notte europea dei musei, il grande appuntamento culturale internazionale promosso dal ministero... Torna la Notte Europea dei Musei: aperture serali a 1 euro e tante iniziativeSabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal... La Notte Europea dei Musei: curiosità e iniziativeLa Notte Europea dei Musei torna sabato 23 maggio con aperture straordinarie serali, ingressi gratuiti o a tariffa ridotta e iniziative speciali organizzate in tutta Europa. Per l'occasione, oltre a s ... itinerarinellarte.it Notte Europea dei Musei sabato 23 maggio 2026, aperture serali con ingresso a 1 euro: dove andare in ItaliaTorna la grande festa della cultura che accende le città dal tramonto a notte fonda, con un biglietto a prezzo simbolico per scoprire capolavori famosi e tesori nascosti ... quotidiano.net