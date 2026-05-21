Affreschi dell’ex ospedale L’importante restauro

Questa sera alle 18,15 verranno aperti al pubblico gli affreschi dell’ingresso dell’ex ospedale Santa Fina, datati tra il 1492 e il 1530 e realizzati dal pittore Vincenzo Tamagni. Le opere sono state sottoposte a un intervento di restauro importante e saranno visibili nelle sale del complesso museale di Santa Chiara, situato in via Folgore. La gestione del sito è affidata all’Opera Laboratori di Siena.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Da questa sera alle 18,15 i secolari affreschi (1492- 1530) dell’ingresso dell’ex ospedale Santa Fina firmati dal pittore Vincenzo Tamagni saranno presentati nelle sale del complesso museale di Santa Chiara di via Folgore, gestito dall’Opera Laboratori di Siena. Opere curate e restaurate dalle mani del maestro di San Gimignano il popolare restauratore Daniele Rossi in collaborazione di Elisabetta Negrini, che illustrerà nel dettaglio tecnico e operativo il delicato lavoro del restauro. Opera finanziata dall’Azienda Usl Toscana Sud Est, monitorata dal direttore del patrimonio e responsabile del patrimonio artistico scientifico e culturale Asl Tse Andrea Ghezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affreschi dell’ex ospedale. L’importante restauro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA STORIA PIÙ BELLAAVEVA SMESSO DI CERCARE L'AMORE. POI ARRIVÒ LUI... Sullo stesso argomento Palazzo Massari, ok al cofinanziamento regionale per il restauro degli affreschiIl Comune di Ferrara ottiene dalla Regione Emilia-Romagna oltre 218mila euro di cofinanziamento per il restauro degli affreschi e delle superfici... Lavori a palazzo Massari. Restauro degli affreschi, ecco i fondi della RegioneIl Comune ottiene dalla Regione oltre 218mila euro di cofinanziamento per il restauro degli affreschi e delle superfici decorate del complesso di... Restaurati e ricollocati gli affreschi del cinquecentesco Vincenzo Tamagni a San GimignanoIl 21 maggio, presso il Complesso museale di Santa Chiara a San Gimignano (Si), si presentano il restauro e la nuova collocazione degli affreschi del pittore Vincenzo Tamagni (San Gimignano 1492-1530) ... ilgiornaledellarte.com